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علوم الدار

مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة يستعرض إنجازات «الربع الثالث»

منى المري مترئسة الاجتماع (من المصدر)
10 أكتوبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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في اجتماعه الثالث لعام 2023، برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، والتي شملت تنفيذ عدة مشاريع وبرامج تدريبية تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى دعم المرأة في المجالين المهني والاجتماعي وتعزيز دورها الريادي في الاقتصاد الوطني بصفة عامة وقطاع ريادة الأعمال بصفة خاصة، كما اطلع المجلس على المبادرات والفعاليات التي نفذها نادي دبي للسيدات خلال نفس الفترة التي واكبت احتفالات الدولة بـ «يوم المرأة الإماراتية» وغيرها من المناسبات، ودورها في زيادة الإقبال على النادي ورفع نسبة السعادة لدى العضوات والزائرات، مواكبةً مع رؤيته بأن يكون واحداً من الأندية الرائدة عالمياً الخاصة بالنساء.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع التي تعتزم المؤسسة ونادي دبي للسيدات تنفيذها خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وأكدت منى غانم المري أن الرؤية المستقبلية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، المتعلقة بزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وصقل مهاراتها الوظيفية والقيادية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي للأسرة وتعزيز جودة حياة المرأة والمجتمع ككل .

مؤسسة دبي للمرأة
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