11 يوماً لاعتماد القائمة النهائية للفائزين في «الوطني»

هدى الطنجي (أبوظبي)

بدأ العد التنازلي لإعلان اللجنة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في عضوية المجلس الوطني الاتحادي في الدورة الخامسة 2023، وذلك بعد 11 يوماً، لبدء مهام الأعضاء.

وتنتهي مختلف محطات فعاليات الحدث الوطني في 20 من أكتوبر الجاري، حيث تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التكميلية، وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في الانتخابات التكميلية، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس الوطني الاتحادي.

وقد اختتمت في 7 من أكتوبر الجاري، فعاليات يوم التصويت الرئيس «في مراكز الانتخاب المعتمدة كافة وعن بُعد»، وهو يوم الانتخاب الرئيس المحدد لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في الإمارات كافة، وذلك وفق نظام التصويت الهجين، أي من خلال نظام التصويت عن بُعد، وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بوساطة التطبيقات الرقمية، وأيضاً من خلال نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة كافة، وفي اليوم نفسه تم إعلان النتائج الأولية.

النتائج الأولية

وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات عن فوز:

- إمارة أبوظبي: سالم حمد سالم بن ركاض العامري، هلال محمد حمدان هلال الكعبي، مضحية سالم كديري محمد المنهالي، وحشيمة ياسر علي سعيد العفاري.

- إمارة دبي: حميد أحمد أحمد محمد الطاير، أحمد مير هاشم أحمد خوري، مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية، وآمنة علي سالم علي العديدي.

- إمارة الشارقة: محمد حسن سليمان علي الظهوري، وليد علي محمد بن فلاح المنصوري، عدنان حمد محمد حمد الحمادي. - إمارة عجمان: ماجد محمد رحمة محمد المزروعي، عائشة إبراهيم أحمد المري.

- إمارة الفجيرة: الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي، عائشة خميس علي الظنحاني.

- إمارة أم القيوين: محمد عيسى عبيد الكشف آل علي، منى راشد عبدالله طحنون آل علي.

- إمارة رأس الخيمة: سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي، سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي، وسالم راشد علي المفتول آل علي.

طلبات الطعون

وبدأت في 8 أكتوبر الجاري فترة تقديم طلبات الطعون في النتائج، ولكل مرشح الحق في الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، ووفقاً للشروط المقررة للطعون، تفصل اللجنة الوطنية في الطعون كافة في 13 أكتوبر وترد اللجنة على طلبات الطعون على نتائج عملية الاقتراع والفرز المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن). وتعتمد في التاريخ نفسه القائمة النهائية للفائزين (في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية).

انتخابات

تجرى في 14 أكتوبر الانتخابات التكميلية، وكذلك إعلان نتائج الفرز الأولية، وفي 15 أكتوبر فترة تقديم طلبات الطعون في نتائج الفرز التكميلية، وفي 20 أكتوبر رد اللجنة على طلبات الطعون واعتماد القائمة النهائية للفائزين.