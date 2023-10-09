هيئة الوثائق بسلطنة عمان والأرشيف البحريني يشاركان في «الدولي للأرشيف»

أبوظبي (وام)

أشاد الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان، بمستوى الحضور والتنظيم لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023) الذي يعكس الجهود المبذولة على مدار سنوات استعداداً لاستضافة هذا المحفل الدولي في دولة الإمارات، والذي يعتبر الأضخم بالنسبة لاجتماعات المجلس الدولي للأرشيف بموضوعاته المطروحة، مثمناً مستوى التعاون بين الأرشيفات في سلطنة عمان ودولة الإمارات وتبادل الخبرات في هذا المجال. وأشارفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش مشاركته في أعمال ورش العمل التي تسبق الدورة الـ19 للكونجرس المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» إلى أن استضافة هذا الحدث المهم لقيت ترحيباً كبيراً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لأن دولة الإمارات تعد البيئة المناسبة لاستعدادها لتوفير كافة الإمكانات لإنجاح هذا الحدث.

وقال إن مشاركتهم تتضمن أوراق عمل بالإضافة إلى مشاركة الوفد بأعمال وفعاليات الكونجرس والاجتماعات التنسيقية واللجان واللقاءات مع رؤساء الأرشيفات على مستوى دول العالم.

ومن جانبها أشارت الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي، مدير الأرشيف الوطني البحريني النائب الأول للمجلس العربي للأرشيف، إلى مشاركتها في كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، بورقة عمل حول موضوع تعزيز الأرشيف الوطني لقيم السلام التي تسلط الضوء على دور الأرشيف في تعزيز هذه القيم من خلال الوثائق والصور التاريخية عبر مراحل مرت بها منطقة الخليج العربي.

وأكدت في تصريحها لـ«وام» على هامش مشاركتها أمس في ورشة عمل «أرابيكا» أن الأرشيف الوطني هو ذاكرة الشعوب، داعية إلى ضرورة أن يشدد المشاركون في الكونجرس على أهمية الأرشيف في كل قطاعات الحياة وليس فقط التاريخ حيث إن ما يوفره لنا اليوم سيكون مهماً للغد ويتم الاستناد عليه في قضايا كثيرة.

ويعد الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف ويعرف اختصارا بـ«أربيكا» أحد فروع المجلس الدولي للأرشيف ويغطي البلدان العربية، وقد تأسس عام 1972.