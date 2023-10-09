رئيسة «الدولي للأرشيف»: الإمارات وجهة عالمية لاستشراف المستقبل

أبوظبي (وام)

أكدت جوزيه كيربس، رئيسة المجلس الدولي للأرشيف، أن كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، يوفر منصة معرفية لاستشراف مستقبل القطاع الأرشيفي في العالم والتحديات والفرص المتاحة أمامه، مشيرة إلى أن دولة الإمارات وجهة عالمية لاستشراف المستقبل واستثمار الفرص من أجل تحقيق الازدهار والتنمية في مختلف القطاعات. وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة انطلاق أعمال كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، إن هذا الحدث العالمي البارز يزخر بأجندة متنوعة وثرية ومبتكرة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يفسح المجال أمام نقاشات علمية ومتنوعة، نخرج خلالها برؤية واضحة للفرص التي يزخر بها هذا القطاع، وكذلك مستقبل مهنة الأرشفة وتحدياتها. وأشارت إلى أنه انطلاقاً من شعار كونجرس المجلس الدولي للأرشيف «إثراء مجتمعات المعرفة»، نحرص من خلال مجموعة من المحاور المهمة على تناول الرؤى والأفكار حول عدد من الموضوعات مثل الذكاء الاصطناعي ودوره في قطاع الأرشفة والسجلات.

وقالت إن ما يزيد على 5 آلاف مشارك من 135 دولة يجتمعون في أبوظبي، ما يشكل فرصة مهمة للجميع يجب استثمارها من أجل إحداث تغييرات إيجابية في القطاع الأرشيفي.

وأكدت أهمية تنظيم «هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف» ضمن فعاليات الكونجرس، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمنح المجال لطلبة المدارس والجامعات من أجل طرح أفكار إبداعية مبتكرة في قطاع الأرشفة. وأشادت بإقامة منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 وذلك ضمن هذا الحدث العالمي البارز، مؤكدة أن الشباب هو وقود الاستدامة وأساس تطوير العمل في القطاعات كافة، ومنها قطاع الأرشفة.

وأشادت بالاستعدادات المتميزة لدولة الإمارات لاستضافة الدورة الحالية من كونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي يعقد للمرة الأولى في دولة عربية، مشيرة إلى أن فوز الدولة باستضافة تنظيم الكونجرس بإجماع تصويت أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الدولي للأرشيف خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الكورية سيؤول عام 2016، جاء تجسيداً للثقة في قدرة دولة الإمارات على تنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث الدولي البارز.

الدورة الأكبر

يتخلل الدورة الحالية العديد من الفعاليات في إطار البرنامج العلمي، إلى جانب هاكاثون كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، ومنتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، وتعتبر الدورة الحالية الأكبر على الإطلاق في تاريخ هذا الحدث.