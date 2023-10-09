محمد الشرقي يستقبل وفد «الفجيرة للثقافة والإعلام»

الفجيرة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات الثقافية والإعلامية في إبراز الإرث الثقافي والاجتماعي الغني لدولة الإمارات عامة والفجيرة خاصة، وترسيخه بين الأجيال.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ووفد تلفزيون الفجيرة. وأشار سموه، خلال اللقاء، إلى الحرص والاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة لقطاعي الثقافة والإعلام، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بنقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات وإرثها الأصيل، وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة على جميع المستويات. واطلع سموه، خلال اللقاء، على الخطط الاستراتيجية لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومشاريعها الحالية والمستقبلية في تطوير قطاعي الثقافة والإعلام، عبر منظومة عمل متكاملة وداعمة من البرامج والشراكات على المستوى الإقليمي والدولي.