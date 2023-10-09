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سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح «إثراء» للتوظيف في القطاع المالي

سلطان بن أحمد القاسمي خلال افتتاح المعرض (من المصدر)
10 أكتوبر 2023 01:17

الشارقة (الاتحاد)

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، النسخة الثالثة من معرض «إثراء» للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي الذي ينظمه معهد الإمارات المالي، بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وبرنامج «نافس» وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في مقر الغرفة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وعبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وعدد من كبار المسؤولين. وتجول سمو نائب حاكم الشارقة في أروقة المعرض، مستمعاً سموه إلى شرح مفصل من ممثلي عدد من الجهات المشاركة، وتعرّف على الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها الجهات للشباب.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
التوظيف
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