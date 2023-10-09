سلطان بن محمد القاسمي يلتقي وفد «الشارقة الخيرية»

الشارقة (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أمس، بمكتب سمو الحاكم، وفد جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة. ورحب سموه، في بداية اللقاء، بوفد الجمعية، مشيداً بدورها الإنساني الكبير الذي تقوم به في ظل رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم المحسنين والمتبرعين، ما يسهم في تغيير حياة الأسر والأفراد من المحتاجين والمتعففين.

وتعرَّف سمو ولي عهد الشارقة من وفد الجمعية على أبرز إنجازات مشاريعها الخيرية التي تقوم بها في إمارة الشارقة وفي المناطق ذات الحاجة خارج الدولة، والتي تحرص على إيصالها للمستحقين من المحتاجين، مؤكداً أهمية تطوير وتنويع وسائل التبرع بما يتوافق مع التطور التقني والرقمي، بالإضافة إلى المشاريع الإنسانية ذات الأفكار الحديثة والمستدامة.