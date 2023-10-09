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وفد من الأرشيف الوطني الهندي يطلع على مسيرة شرطة أبوظبي

وفد من الأرشيف الوطني الهندي يطلع على مسيرة شرطة أبوظبي
10 أكتوبر 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة، المشرف العام على الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي، وفداً من الأرشيف الوطني الهندي برئاسة آرون سينغال، مدير عام الأرشيف الوطني الهندي، والدكتور سانجاي جارج، نائب مدير الأرشيف الوطني الهندي، وذلك في متحف شرطة المربعة في مدينة العين. وجرى، خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على مسيرة شرطة أبوظبي، واهتمامها بالحفاظ على إرثها التاريخي والحضاري.
وأكد المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، اهتمام القيادة الرشيدة بالحفاظ على الموروث التاريخي لشرطة أبوظبي، وتوثيق مراحل التطور، موضحاً أن الحفاظ على الموروث واجب كل شخص يعمل في المؤسسة أو خارجها، وإبراز الدور التاريخي هو الأساس الذي ننطلق منه إلى العالمية في الجهود المستمرة بنشر الاستقرار والأمن والأمان في الوطن الغالي.    

الأرشيف الوطني
شرطة أبوظبي
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