الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اللقاء الدوري التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتم خلال اللقاء تناول الأفكار والرؤى المطروحة في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسة المعروضة في جدول الاجتماع، والتأكيد على أهمية تبادل المبادئ القضائية المتميزة ما بين دول مجلس التعاون. كما تناول المشاركون في الاجتماع برنامج زيارات الفريق القضائي إلى عدد من المحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات والتجارب القضائية في دول مجلس التعاون ودول العالم بما يخدم تطوير المنظومة القضائية، وآلية عمل لجنة المكتب الفني من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحضر الاجتماع من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الوفد، محمد عبدالرحمن الجراح القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، ود. إبراهيم عبيد آل علي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، وليلى محمد الشكيلي، مدير إدارة الخدمات القضائية.