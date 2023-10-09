تنبيه من شرطة أبوظبي ومركز الأرصاد

أصدر المركز الوطني للأرصاد وشرطة أبوظبي، مساء اليوم، تنبيها بشأن تدني الرؤية الأفقية جراء تشكل الضباب.

وقال المرصد، على حسابه على منصة «إكس»، إن ثمة «فرصة تشكل الضباب وتدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الساحلية والداخلية».

وأضاف المركز أن هذه الحالة ستدوم «من الساعة 03:00 حتى الساعة 09:00 الثلاثاء 10/10/2023».

من جانبها، طلبت شرطة أبوظبي من «السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب».

ودعت الشرطة، في حسابها على منصة «إكس»، «للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».