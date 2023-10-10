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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فيجي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فيجي بذكرى اليوم الوطني لبلاده
10 أكتوبر 2023 09:04

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة ويليام كاتونيفير، رئيس جمهورية فيجي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ويليام كاتونيفير.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سيتيفيني رابوكا، رئيس وزراء جمهورية فيجي.

المصدر: وام
فيجي
رئيس الدولة
الإمارات
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