برعاية منصور بن زايد.. افتتاح كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتحت اليوم رسمياً أعمال كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ويستمر حتى 13 أكتوبر الجاري. وتجمع دورة هذا العام من الكونجرس، والتي تقام تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، الخبراء والمختصين في مجال الأرشيف، إلى جانب قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، وذلك لاستكشاف القدرات التحولية لتوفير المعلومات وإمكانية الوصول إليها في المجتمعات الحديثة. وتركز أعمال الكونجرس على خمسة محاور، وهي «السلام والتسامح»، و«التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية»، و«الثقة والأدلة»، و«الإتاحة والذكريات»، و«المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ».