الموارد الشرية والتوطين.. تعرف على قصة العاملة المساعدة آيرين

بثت وزارة الموارد البشرية والتوطين فيديو على حسابها عبر منصة "إكس" لقصة عاملة مساعدة مجتهدة لم تكن على دراية كافية بقوانين دخول وإقامة الأجانب ما أدى لوقوعها في مخالفات قانونية لم تمكنها من العمل مجدداً أو الخروج من المنزل.

وبعد ذلك قررت المساعدة تصحيح وضعها وحصلت على كامل الدعم والمساندة من الجهات المختصة.