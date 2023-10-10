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حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
10 أكتوبر 2023 15:29

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصّار المستشار القانوني - رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضوية كل من:

1. اللواء سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة.

2. أسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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3. أحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

4. محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

5. الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية.

6. المستشار عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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