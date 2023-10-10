الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الفجيرة يلتقي أمين عام «أوبك» ويؤكد الدور الهام الذي تقوم به المنظمة

حاكم الفجيرة يلتقي أمين عام «أوبك» ويؤكد الدور الهام الذي تقوم به المنظمة
10 أكتوبر 2023 15:44

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الدور المحوري الذي تلعبه منظمة «أوبك» من خلال سعيها الدائم لتحقيق استقرار أسعار النفط في العالم، مشدداً على ضرورة توحيد السياسات البترولية والتصدي للتقلبات الكثيرة التي تحدث نتيجة الظروف والتداعيات السياسية المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، معالي هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في قصر الرميلة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. بدوره أكد الغيص على الدور الإيجابي الذي تقوم به الإمارات في دعم عمل منظمة «أوبك»، منوهاً بالحضور اللافت لإمارة الفجيرة ومشيداً بمينائها العملاق وخزاناتها الكبيرة ودورها الكبير في عملية استيراد وتصدير النفط العالمي.

أخبار ذات صلة
"أوبك" تتوقع استمرار آفاق نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي
محمد الشرقي: تشجيع العقول المبدعة وتقدير إنجازاتهم ورعاية مواهبهم

حضر اللقاء محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وموسى مراد مدير ميناء الفجيرة، وسالم الأفخم مدير عام منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

المصدر: وام
أوبك
الفجيرة
حاكم الفجيرة
آخر الأخبار
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اقتصاد
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 14:03
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
اليوم 13:40
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
علوم الدار
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
اليوم 13:32
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©