توقعات الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:23 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:59 والمد الثاني عند الساعة 05:20 والجزر الأول عند الساعة 14:19 والجزر الثاني عند الساعة 02:18.