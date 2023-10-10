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محمد الشرقي يستقبل سفراء المالديف وتونس وألمانيا

محمد الشرقي يستقبل سفراء المالديف وتونس وألمانيا
10 أكتوبر 2023 21:37

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، في مكتبه بالديوان الأميري - كلًا على حدة - أمينث شابينة سفيرة جمهورية المالديف لدى الدولة، والمعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة ، وألكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وسيبيل بفاف القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي.

ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بسفراء الدول الذين قدموا للسلام على سموّه، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم.

وجرى خلال اللقاءات بحث واستعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطوير سبل التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعوب.

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وأشاد السفراء بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات عامة، وإمارة الفجيرة خاصة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

حضر اللقاءات الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

المصدر: وام
محمد الشرقي
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الفجيرة
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