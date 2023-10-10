محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا

وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً):"شهدت اليوم ورئيس وزراء جورجيا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا .. هدفنا مضاعفة التجارة البينية غير النفطية لتصل إلى 1.5 مليار سنوياً خلال الخمسة أعوام القادمة .. الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا في الوطن العربي وسادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا .. وأنشط اقتصاد في بناء جسور جديدة مع دول العالم.

شهدت اليوم ورئيس وزراء جورجيا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا .. هدفنا مضاعفة التجارة البينية غير النفطية لتصل إلى 1.5 مليار سنوياً خلال الخمس أعوام القادمة .. الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا في الوطن العربي وسادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا ..… pic.twitter.com/rIOEPd1nm9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 10, 2023