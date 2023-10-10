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علوم الدار

استئناف تشغيل حافلات القرية العالمية والخط السياحي للعبرات الكهربائية 18 أكتوبر

استئناف تشغيل حافلات القرية العالمية والخط السياحي للعبرات الكهربائية 18 أكتوبر
10 أكتوبر 2023 18:37

 تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم  18 أكتوبر الجاري تشغيل خدمة الخطوط الأربعة للحافلات الناقلة لضيوف القرية العالمية في موسمها الجديد . وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "إن تشغيل خطوط الحافلات سَيُستَأنَفُ مع انطلاق الموسم الجديد للقرية، حيث ستقوم الهيئة بإطلاق أربعة خطوط للحافلات مُخَصَّصة لنقل الزوار والسيّاح من وإلى القرية العالمية.

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والخطوط الأربعة للحافلات، التي سَيُستَأنَفُ تشغيلها هي: الخط (102) وينطلق من محطة حافلات الراشدية إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة والخط (103) وينطلق من محطة حافلات الاتحاد إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 40 دقيقة والخط (104) وينطلق من محطة حافلات الغبيبة إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة والخط (106) وينطلق من محطة حافلات مول الإمارات إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة". وتبلغ تعرفة الرحلة الواحدة في حافلات القرية العالمية (10) دراهم. وقال بهروزيان: "ستستأنفُ الهيئة كذلك تشغيل الرحلات السياحية على متن العبرات الكهربائية داخل القرية لروادها في هذا الموسم 2023 - 2024، وسُتُشَغِّل عبرتين تعملان بالطاقة الكهربائية لخدمة ضيوف القرية العالمية للموسم الحالي." 

المصدر: وام
الحافلات
القرية العالمية
دبي
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