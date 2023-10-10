حمدان بن محمد يستقبل قائد الحرس الوطني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي على الدور الراسخ للقوات المسلحة وما تبذله من جهود في سبيل رفعة الوطن وصون كرامته والحفاظ على مُقدّراته ومكتسباته، بفضل ما توليه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من رعاية ودعم لكافة قطاعات القوات المسلحة، لتحافظ دائماً على أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية في أداء مهامها الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد دبي، اليوم للواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، والوفد المرافق له، في مقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث أطلع سموه على الأهداف الاستراتيجية لقيادة الحرس الوطني في وزارة الدفاع، والدور الكبير الذي تضطلع به في تحقيق أمن وسلامة المجتمع بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.

وثمن سموه، خلال اللقاء، الجهود المخلصة التي يبذلها أفراد الحرس الوطني في إطار توجيهات قيادة دولة الإمارات ورؤيتها الحكيمة، وتفانيهم في خدمة الوطن وتباريهم في سبيل رفعته، متمنيًا سموه لهم التوفيق في مواصلة مهامهم وفق أعلى مستويات الجهوزية ومعايير الكفاءة الدولية.

وقد عبر قائد الحرس الوطني، والوفد المرافق، عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد دبي ، مثمنين دعم القيادة الرشيدة لمنظومة الحرس الوطني في أداء واجبها في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

حضر اللقاء، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي.