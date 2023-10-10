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علوم الدار

تنويه من القيادة العامة لشرطة أبوظبي

شرطة أبوظبي
10 أكتوبر 2023 20:02

تنوه القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء،إلى أنها تُنفذ تمرين "براكة الإمارات 2023" يومي 11-12 أكتوبر 2023، لقياس الجاهزية والاستجابة للطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة.

ودعت إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
منطقة الظفرة
محطة براكة
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