تنويه من القيادة العامة لشرطة أبوظبي

تنوه القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء،إلى أنها تُنفذ تمرين "براكة الإمارات 2023" يومي 11-12 أكتوبر 2023، لقياس الجاهزية والاستجابة للطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة.
ودعت إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.
#تنويه | القيادة العامة لـ #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع الشركاء، تُنفذ تمرين "براكة الإمارات 2023" يومي 11-12 أكتوبر 2023، لقياس الجاهزية والاستجابة للطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة، لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 10, 2023