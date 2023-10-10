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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير محمد بن سعد

رئيس الدولة ونائباه
10 أكتوبر 2023 20:10

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن سعد (الثاني) آل عبدالرحمن آل سعود.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

 

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
خادم الحرمين الشريفين
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