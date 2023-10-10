برعاية منصور بن زايد.. افتتاح كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتحت اليوم رسميا أعمال كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ويستمر حتى 13 أكتوبر الجاري.

وتجمع دورة هذا العام من الكونجرس، والتي تقام تحت شعار "إثراء مجتمعات المعرفة"، الخبراء والمختصين في مجال الأرشيف، إلى جانب قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، وذلك لاستكشاف القدرات التحولية لتوفير المعلومات وإمكانية الوصول إليها في المجتمعات الحديثة.وتركز أعمال الكونجرس على خمسة محاور، وهي "السلام والتسامح”، و"التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية"، و"الثقة والأدلة"، و"الإتاحة والذكريات"، و"المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ".

وشهد الافتتاح الرسمي حضور كوكبةٍ من كبار الشخصيات، من ضمنهم فخامة فرانسوا أولاند، الرئيس الفرنسي السابق، وجوزيه كيريس، رئيسة المجلس الدولي للأرشيف، وعددٍ كبير من قادة الرأي والخبراء والمختصين في مجالات الأرشفة والتوثيق وحفظ السجلات.

كما جرى افتتاح المعرض المصاحب للكونجرس، بمشاركة أكثر من 60 عارضاً من 35 دولة وما يزيد على 350 متحدثا وممثلين من أكثر من 135 دولة، بالإضافة إلى تقديم ما يزيد على 310 ورق بحثية.

وقال فخامة فرانسوا أولاند في كلمته خلال حفل الافتتاح: "يسعدني أن أشارك في كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023، كما أشكر دولة الإمارات على استضافة هذا الحدث المهم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي جعل هذا المؤتمر نسخة فريدة من نوعها".

وأضاف: "حققت دولة الإمارات إنجازات اقتصادية وتنموية مشهودة جعلتها واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم، كما لم تغفل الدولة عن أهمية المعرفة في مسيرة التنمية، حيث أدركت قيمة الثقافة والتراث والمعلومات في بناء المجتمع، لذلك عملت على إنشاء مركز التوثيق والأبحاث في عام 1968، والذي أصبح في عام 2000 مركز الأرشيف الوطني، ويعكس ذلك حرص الدولة على تعزيز العمل الأرشيفي للحفاظ على تاريخ وتراث الدولة".

وتابع : "يعد تنظيم دولة الإمارات لدورة هذا العام من كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي إنجازاً كبيراً يعكس الجهود التي بذلتها الدولة في مجال الأرشيف والتزامها بالحفاظ على التراث وتعزيز أهمية الأرشيف في مجال الحفاظ على المعلومات وضمان الوصول إليها، إضافة إلى حرصها على مواكبة أحدث التقنيات والممارسات في مجال العمل الأرشيفي".

من جانبها توجهت جوزيه كيربس، في كلمتها خلال حفل الافتتاح بالشكر إلى دولة الإمارات على هذه الاستضافة المميزة لفعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023، وتنظيمها الرائع لهذا الحدث الذي يشكل تجربة مهنية فريدة لنا جميعاً".

وأعربت عن امتنانها لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدعمه كونجرس المجلس الدولي للأرشيف- أبوظبي 2023 ، مشيرة إلى أن دورة هذا العام في أبوظبي ستشكل فرصة فريدة أمام المعنيين بالعمل الأرشيفي من أنحاء العالم للبحث في كافة الجوانب المتعلقة بالأرشيف والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى إقامة اتصالات مباشرة مع الجهات الأرشيفية في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي في ظل الاهتمام المتزايد بمجالات إدارة المجموعات الأرشيفية وحفظ السجلات الرقمية والبرمجة العامة للتعليم على مستوى هذه المنطقة.

وأضافت: "ستبحث دورة هذا العام من الكونجرس كل ما يتعلق بالعمل الأرشيفي، وذلك من خلال ورش العمل وحلقات النقاش والأوراق البحثية التي تتناول المواضيع موضوعات غاية في الأهمية مثل تغير المناخ والتقنيات الناشئة والسلام والتسامح. ونحن ننظر إلى هذا الحدث كمنصة مهمة لمشاركة المعرفة وإبراز التنوع والتعلم من بعضنا البعض والعيش بطريقة مختلفة”.

من جهته قال سعادة الدكتور عبدالله الريسي، المستشار الثقافي بديوان الرئاسة، ورئيس اللجنة المنظمة لاستضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023: "يسرّنا أن نشهد افتتاح كونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي تستضيفه دولة الإمارات في إطار التزامها الراسخ بحفظ التراث الثقافي والإنساني، وتعزيز دور القطاع الأرشيفي في توثيق المعلومات وتسهيل الوصول إليها. وتعكس إقامة هذا الحدث لأول مرة على مستوى المنطقة في دولة الإمارات تنامي مكانتها على الخريطة المعرفية والثقافية الدولية، والدور الرائد الذي تضطلع به في توطيد التعاون الدولي، وتوظيف الابتكارات الحديثة والممارسات العلمية لدفع عجلة التحول المستدام في مُختلف القطاعات، وإتاحة منصاتٍ لتبادل الرؤى ومشاركة الخبرات حول السبل الكفيلة بتطوير القطاع الأرشيفي".

ويشهد كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 العديد من الفعاليات المصاحبة، من أبرزها "هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف" الذي يقام بمشاركة مجموعةٍ من الفرق الجامعية، ويستهدف تحفيز المشاركين على ابتكار حلول إبداعية للتحديات التي تلقي بظلالها على عمليات الأرشفة والحفاظ على التراث.

كما تشمل الفعاليات المقامة في إطار الكونجرس "منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي"، والذي يتيح لأبناء جيل الشباب منبراً لمناقشة جملةٍ من المحاور والقضايا المهمة، وفي مقدمتها الاستدامة، وبحث السبل الكفيلة بمواجهة التحديات التي يشهدها العالم عبر الارتقاء بكفاءة إدارة المعلومات والمعرفة.