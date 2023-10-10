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علوم الدار

ريم الهاشمي تشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي المشترك

ريم الهاشمي
10 أكتوبر 2023 21:27

شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري المشترك الـ 27 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والذي عقد بالعاصمة العُمانية "مسقط".

رأس الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، ومعالي جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس.

وجرى خلال الاجتماع، بحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

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 وفي هذا الصدد، أعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة في إسرائيل وقطاع غزة، وأدان كافة الهجمات ضد المدنيين.

 كما صدر عن الاجتماع، بيان مشترك، تناول المواقف التي تم التوافق عليها بشأن تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

المصدر: وام
ريم الهاشمي
الخليج
المجلس الأوروبي
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