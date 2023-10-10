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حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير محمد بن سعد

حاكم الشارقة
10 أكتوبر 2023 22:34

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحب السمو الأمير محمد بن سعد (الثاني) آل عبدالرحمن آل سعود.

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كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

المصدر: وام
وفاة
حاكم الشارقة
خادم الحرمين الشريفين
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