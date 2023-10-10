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علوم الدار

تعاون بين بنك الإمارات للطعام و«الإحسان الخيرية»

الجانبان عقب التوقيع (من المصدر)
11 أكتوبر 2023 01:54

دبي (الاتحاد)

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وقّع «بنك الإمارات للطعام» التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اتفاقية تعاون مع «جمعية الإحسان الخيرية». 
وتهدف الاتفاقية إلى إدارة فائض الطعام وفق أُسس منظمة وآمنة ومستدامة، وتعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية والثقة المتبادلة بينهما، بما يضمن حفظ نعمة الطعام من الهدر والإتلاف، وإيصالها إلى المستحقين من أفراد المجتمع داخل الدولة وخارجها. وقّع الاتفاقية الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، وداوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام. وتضمنت الاتفاقية بين الطرفين؛ ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية من خلال عقد شراكات مستدامة مع كيانات قطاع الأغذية والضيافة. وقال الشيخ راشد بن محمد النعيمي: «إن التعاون مع بنك الإمارات الطعام، يأتي في سياق دعم العمل الخيري في الدولة، والتعاون على البر بما يخدم الفئات الضعيفة المستحقة، وتأكيداً للدور المنوط بالجهات المختلفة داخل الدولة، لدعم العمل الخيري والإنساني، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات الداخلية والخارجية، في الوقوف مع المحتاج، وإغاثة الملهوف، ومد الأيادي البيضاء لكل من ينتظر منّا العون والإغاثة».

بنك الإمارات للطعام
جمعية الإحسان الخيرية
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