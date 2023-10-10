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«سلال» تستحوذ على حصة أغلبية في «سافكو»

«سلال» تستحوذ على حصة أغلبية في «سافكو»
11 أكتوبر 2023 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «سلال»، الشركة الرائدة في مجال الأغذية والزراعة والتكنولوجيا في أبوظبي، استحواذها على حصة أغلبية في مجموعة «سافكو» الرائدة في مجال توزيع الأغذية والمشروبات ومقرها دولة الإمارات.
ويعد الاستحواذ الثاني من نوعه لـ «سلال» خلال 2023، حيث تضيف «سافكو» إمكانات تجارية مهمة، من خلال قدرات الاستيراد والتوزيع الحصري والتصدير لعدد من المنتجات الغذائية المدعومة بمرافق متطورة وعلامات تجارية محلية وعالمية وقاعدة عملاء قوية في مجال الضيافة والمطاعم وخدمات التموين وشبكة تصدير تغطي 70 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»: يمثل استثمارنا في «سافكو» محطة مهمة لتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق من المواد الغذائية والمنتجات عالية الجودة.. تعد «سافكو» لاعباً رئيساً في قطاع الأغذية بدولة الإمارات على امتداد 30 عاماً، وبالتالي فإنها تحقق إضافة قيمة بالنسبة لـ«سلال»، وسنركز على الاستفادة من كامل الإمكانات التي يوفرها هذا الاستحواذ الاستراتيجي.
وقال أجيت ساوهني عضو مجلس الإدارة في «سافكو» تعليقاً على الاستحواذ: نرحب بـ«سلال» كشريك مهم، ما يمثل فصلاً مثيراً من رحلة «سافكو».. سرعان ما أصبحت «سلال» قوة دفع رئيسة لعملية التحول التي تشهدها صناعة الأغذية في دولة الإمارات.. كلنا ثقة بقدرة هذه الشراكة على المساهمة بفاعلية في تطور قطاع الأغذية، ونقدر الثقة التي وضعتها «سلال» في إمكاناتنا وخبراتنا. 

الإمارات
الأغذية
الزراعة
التكنولوجيا
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