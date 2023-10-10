«الشرق الأوسط الزراعي» يستعرض سبل تحقيق الأمن الغذائي المستدام

دبي (وام)

شهدت فعاليات معرض الشرق الأوسط الزراعي، المعرض الأضخم والأكثر تطوراً في قطاع الزراعة على مستوى المنطقة، والتي انطلقت أمس في مركز دبي التجاري العالمي، نقاشات مهمة حول الاتجاهات التي تشكل المشهد العام للقطاع، في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» خلال شهر نوفمبر المقبل، وتم استعراض أحدث الابتكارات الكفيلة بالارتقاء بمستقبل الأمن الغذائي.

وأكد المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، في كلمته خلال افتتاح المعرض الذي يُقام على مدى يومين تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، بمشاركة جهات فاعلة في قطاع الزراعة إقليمياً وعالمياً، أن تعزيز الأمن الغذائي المستدام يعد واحداً من أهم الأهداف الاستراتيجية للإمارات، مشيراً إلى أن تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة تمثل أيضاً ركيزة لجهود الدولة خلال مؤتمر الأطراف COP28 المقرر انطلاقه في الإمارات الشهر المقبل. وقال: إن نظم الزراعة والغذاء المستدام أحد الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى المساهمة في العمل المناخي في ظل تسبب نظم الغذاء التقليدية بنحو ثلث الانبعاثات العالمية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعمل على هذا النهج في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من خلال تطبيق تكنولوجيا الزراعة الحديثة التي تعمل على توفير الموارد الطبيعية من المياه، ولا تحتاج في معظمها إلى تربة، وتمتلك الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع الزراعية في هذا المجال».

وأضاف: «أطلقنا في الإمارات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية التي نهدف من خلالها إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء، وزيادة دخل المزارعين من خلال زيادة نسبة المشتريات الحكومية من تلك المزارع، وصولاً إلى 100% بحلول عام 2030». وشهدت الجلسات الافتتاحية الرئيسة مشاركة بارزة من هنري جوردون سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أجريتكتشر، الذي تطرق إلى آليات مواكبة الأعداد السكانية المتزايدة، ونقص العمال المهرة في أحدث التقنيات، وغيرها من مواضيع مهمة أخرى، مؤكداً أهمية الزراعة المستدام، والحفاظ على البيئة، واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة.

ويستضيف معرض الشرق الأوسط الزراعي، بتنظيم من «إنفورما كونكت»، ما يزيد على 250 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة على مساحة 8.280 متراً مربعاً، بما فيها بعض الشركات الرائدة في القطاع؛ أمثال «الظاهرة» و«كالتيفيتد» و«فلورا إنجينيرينج» و«فود تك فالي» و«أكوا بيوتك» و«ماغ» و«مونتيل» و«إندور فارم كومباني» ومصرف الإمارات للتنمية.

شراكات

قال برنت كروزبي، مدير معرض الشرق الأوسط الزراعي: «إن اجتماع الجهات الفاعلة إقليمياً ودولياً في القطاع دليل على جهود القطاع الرامية إلى التصدي لتحديات الأمن الغذائي وإقامة شراكات طويلة الأمد نأمل أن تُحدث تغييراً حقيقياً في السنوات القادمة».