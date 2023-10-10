516 ألف فحص حيواني لمختبرات «أبوظبي للسلامة الغذائية»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استقبلت المختبرات البيطرية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، 138 ألفاً و485 عينة حيوانية خلال العام الماضي، من خلال المراكز التابعة لها في كل من أبوظبي والعين والظفرة، وبلغ إجمالي الفحوص التي تم إجراؤها على العينات الواردة إلى المختبرات البيطرية، أكثر من 516 ألفاً و204 فحوص.

واحتلت العينات الواردة من أبوظبي المرتبة الأولى من إجمالي العينات المرسلة، بنسبة 45%، حيث بلغ عدد العينات 62805 عينة، فيما احتلت المرتبة الثانية في عدد الفحوص التي تم إجراؤها بعدد 134248 فحصاً، والعينات الواردة من العين في المرتبة الثانية، بنسبة 37% وعدد العينات 51593 عينة، بينما احتلت المرتبة الأولى في عدد الفحوص بعدد 271089 فحصاً، وعينات الظفرة المرتبة الثالثة، بعدد 24087 عينة والثالثة في عدد الفحوص بـ 110867 فحصاً.

تنقسم عمليات التحليل المخبري إلى مجموعات رئيسية، تشمل تحاليل المايكروبيولوجيا والبيولوجيا الجزئية، وتحليل الكيمياء، والكيمياء الحيوية، وبالإضافة إلى تحليل التشريح المرضي وتحليل الأنسجة، حيث تقدم الهيئة خدمات متكاملة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وتنمية الثروة الحيوانية.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على تسخير كل الإمكانات لتعزيز كفاءة الخدمات البيطرية، وبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال الحيوي، من خلال توفير أحدث الأجهزة، والتدريب التخصصي، وفقاً لآخر المستجدات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تشجيعهم على المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالطب البيطري، فضلاً عن تحفيز المتخصصين على البحث العلمي، بما يسهم في تعزيز القدرات الفنية والعلمية للخدمات البيطرية.