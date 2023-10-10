«شرطة دبي» تؤمن 67 مليون مسافر ومليوني طن من الشحنات

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن الإدارة العامة لأمن المطارات دبي، تعتبر إحدى الإدارات الريادية في العمل الأمني التخصصي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتمتلك قُدرات مكنتها من تحقيق مستوى عالٍ من الأداء، ولديها من الأنظمة والبرامج والتقنيات الحديثة، ما يجعلها نموذجاً للعمل الأمني المُتقدم في حماية وتأمين المطارات، حيث استطاعت وبالتعاون مع الشركاء تأمين 67 مليون مسافر، ومليونَيْن و737 ألفاً و551 طناً من الشحنات، خلال العام 2022 بكل كفاءة، وبطريقة احترافية ضمنت تجربة سفر آمن لمُستخدمي مطارات دبي.

وقال: إن تجربة ونموذج الإدارة العامة لأمن المطارات في تأمين مطارات دبي لمدعاة فخر لنا جميعاً، فمطارات دبي من أهم المطارات العالمية، ومحطة عالمية، ولها مكانة مُتقدمة في قطاع الطيران المدني، لذا سعت شرطة دبي إلى وضع استراتيجياتها الأمنية لحماية وتأمين المطارات وحركة المُسافرين والشحن، بما يتناسب مع حجم عمليات مطارات دبي المزدهرة، واستخدمت أحدث الأنظمة والبرامج والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والأمان وتسهيل حركة المسافرين، وعملت على تأهيل كوادر بشرية قادرة على أداء المهام الأمنية بصورة احترافية. وأضاف: لقد سخرت شرطة دبي قدراتها وممكناتها وعملت على تقديم خدماتها الأمنية وفق أعلى المعايير، وبما يتناسب ويتطابق مع الأنظمة والتشريعات والقوانين والإجراءات والمقاييس المحلية والعالمية لأمن الطيران المدني، للوصول إلى مستوى مُتقدم في تقديم الخدمة الأمنية. وتابع: يعد الجناح الجوي بشرطة دبي أحد أهم الممكنات، ويساهم بشكل كبير في دعم العمليات الشرطية، وهو جزء مهم من هذه المُنظومة المتكاملة التي تعمل بها شرطة دبي، ويقوم بتنفيذ مهام متعددة تعزز من الأمن والأمان، منها عمليات الإنقاذ الجوي، والتنسيق والتواصل مع مركز القيادة والسيطرة، وغيرها من المهام التي تخدم المجتمع، ويمتلك أسطول طائرات عمودية حديثة ومتعددة المهام. جاء ذلك خلال تفقد اللواء العبيدلي، للإدارة العامة لأمن المطارات والجناح الجوي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالنيابة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد المدرب الطيار علي محمد المهيري، مدير مركز الجناح الجوي، وعدد من الضباط.