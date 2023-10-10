«مؤسسة الإمارات» تطلق بطولة ساند 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «مؤسسة الإمارات» مؤخراً، «بطولة ساند 2023»، والتي تشهد تنافس متطوعين من مختلف أنحاء الإمارات لإبراز مهاراتهم في الاستجابة للطوارئ.

وأقيمت الجولتان الأولى والثانية من المرحلة الأولى في إمارتي أبوظبي وعجمان، حيث شهدت الجولتان مشاركة 115 متطوعاً متميزاً موزعين على 12 فريقاً ولجنة متخصصة مكونة من 22 خبيراً في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ لتقييم أداء ومهارات المتطوعين. وتقام الجولة الثالثة في رأس الخيمة في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بتاريخ 14 أكتوبر 2023.

وتُعدُّ «بطولة ساند 2023» مبادرة مميزة تقام في إطار برنامج «ساند» التابع لمؤسسة الإمارات، وهو برنامج تطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ على امتداد دولة الإمارات، ولمدة ثلاثة أسابيع.

وتهدف البطولة إلى تعزيز العلاقات بين المتطوعين من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تمكينهم والارتقاء بمهاراتهم اللازمة للحفاظ على سلامة مجتمعاتنا في حالات الطوارئ.

وبهذه المناسبة، قال محمد الحوسني، مدير البرامج في مؤسسة الإمارات: «نُعبرُ عن سعادتنا بإطلاق بطولة ساند 2023، ونفخر بمشاركة هذا العدد الكبير من المتطوعين الذين أظهروا روحاً تنافسيةً عاليةً فيما بينهم، خاصة وأن هذه المبادرة المميزة تُسلط الضوء على أهمية وقوة العمل التطوعي التخصصي، الذي لا يقتصر على بذل الوقت فقط، بل يرتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً برد الجميل لمجتمع دولة الإمارات وإظهار قوته ووحدته».

وأضاف الحوسني: «نسعى من خلال هذه البطولة إلى إبراز أهمية العمل التطوعي ودوره في إلهام الآخرين، مع التأكيد على أنه قيمة عالية في مجتمعاتنا، ومصدر أساسي لتطوير الذات وتحقيق الإنجاز، ومع تقدمنا بمراحل البطولة سيسعى المشاركون إلى إبراز مهاراتهم ومواهبهم وتقديم أفضل ما لديهم في مجال العمل التطوعي، لذا نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة».