الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنجاز أعمال تطوير وتأهيل طريق مستشفى مدينة ليوا

إنجاز أعمال تطوير وتأهيل طريق مستشفى مدينة ليوا
11 أكتوبر 2023 01:54

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن ينطلق اليوم
شباب الأهلي والنصر يتخطيان «100 نقطة»

أنجزت بلدية منطقة الظفرة أعمال تطوير وتأهيل الطريق الأسفلتي المؤدي إلى مستشفى مدينة ليوا من بعد دوار القصر وحتى المستشفى، وذلك باستبدال طبقات الرصف لرفع مستوى حالة الطرق والبنية التحتية في مدن الظفرة، وتوفير أفضل الخدمات للسكان وزوار المدينة التي تشهد العديد من المهرجانات سنوياً، ويبلغ طول الطريق حوالي 1150 متراً.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير وتحسين الطرق بالمنطقة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية بشكل متكامل ومستدام، وتوفير مرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.

ليوا
بلدية الظفرة
الظفرة
آخر الأخبار
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اقتصاد
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 14:03
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
اليوم 13:40
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
علوم الدار
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
اليوم 13:32
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©