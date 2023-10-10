إنجاز أعمال تطوير وتأهيل طريق مستشفى مدينة ليوا

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة أعمال تطوير وتأهيل الطريق الأسفلتي المؤدي إلى مستشفى مدينة ليوا من بعد دوار القصر وحتى المستشفى، وذلك باستبدال طبقات الرصف لرفع مستوى حالة الطرق والبنية التحتية في مدن الظفرة، وتوفير أفضل الخدمات للسكان وزوار المدينة التي تشهد العديد من المهرجانات سنوياً، ويبلغ طول الطريق حوالي 1150 متراً.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير وتحسين الطرق بالمنطقة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية بشكل متكامل ومستدام، وتوفير مرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.