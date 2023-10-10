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ختم «وصول» على رخص وشهادات إنجاز المباني بدبي

تنسيق مع المكاتب الاستشارية للتأكد من استيفاء المباني الجديدة متطلبات أصحاب الهمم (من المصدر)
11 أكتوبر 2023 01:54

دبي (الاتحاد)

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أعلنت بلدية دبي إضافة شعار خاص على رخص البناء وشهادات إنجاز المباني في إمارة دبي، تمثل بوضع ختم المباني المؤهلة لأصحاب الهمم «وصول» على الشهادات، والذي يوثق استيفاءها للمعايير الصديقة لأصحاب الهمم، كشرطٍ أساسي لإصدار الرخص واعتمادها، وفقاً لما يتضمنه كود دبي للبناء بخصوص مخططات المباني الجديدة، والهادف إلى توحيد تصميم المباني في جميع أنحاء إمارة دبي.
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «إضافة ختم (وصول) على رخص البناء وشهادات إنجاز المباني المؤهلة لكي تكون صديقة وملائمة لأصحاب الهمم، هو جزء من جهود بلدية دبي لتسخير إمكاناتها وتطوير خدماتها وإجراءاتها التي تمكّن أصحاب الهمم من الاندماج في المجتمع وفق أعلى المستويات. كما يؤكد ذلك أهمية وضرورة جعل مباني دبي صديقة ومؤهلة لأصحاب الهمم، ومناسبة لاحتياجاتهم، مع توفير أفضل مستويات الخدمة التي تحقق رفاهيتهم وسعادتهم، وذلك ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل إمارة دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وبما يعزز من جاذبـيتها ويرتقي بمستوى جَودة الحياة فيها، ويرسخ مكانتها كأفضل مدن العالم للعيش والعمل وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الأفراد».
من جهتها، قالت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «نسّقت بلدية دبي مع المكاتب الاستشارية والهندسية على مستوى الإمارة للتأكد من استيفاء المباني الجديدة جميع متطلبات أصحاب الهمم قبل إصدار رخصة البناء لها وفقاً لاشتراطات كود دبي للبناء؛ وبعدها سيُضاف ختم المباني الصديقة لأصحاب الهمم (وصول) على شهادة الإنجاز، كشرط لاعتمادها. ويندرج الإجراء الجديد ضمن تسهيلات بلدية دبي وخدماتها لتمكين هذه الفئة من المشاركة والاندماج في المجتمع بصورة إيجابية وفعّالة».
متطلبات
تشمل المتطلبات الخاصة بالمباني الصديقة لأصحاب الهمم، توفير الأبواب المهيأة لسهولة الوصول والمنحدرات المناسبة للمداخل والمخارج والمرافق الصحية والغرف المخصصة لهم، وتوفير مواقف ومواقع أماكن وقوف سيارات أصحاب الهمم، وغيرها من المتطلبات اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى المباني واستخدامها من قبَلهم.

دبي
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