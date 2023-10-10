تخريج أول دفعة من فنيي تحليل السلوك بمركز دبي للتوحد

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز دبي للتوحد برنامجه التدريبي «فني تحليل السلوك التطبيقي (ABAT)» بتخريج الدفعة الأولى من المهنيين وأولياء الأمور وطلبة الجامعات الذين تم تأهيلهم في إطار هذا البرنامج على الممارسات المتصلة بتقديم برامج تحليل السلوك التطبيقي.

وقال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته: «نهنئ جميع المتدربين المتخرجين الذين أصبح لديهم اليوم بلا شك المعرفة اللازمة التي تؤهلهم لممارسة المهارات المطلوبة في مهامهم المتصلة بتحسين حياة أصحاب الهمم من ذوي التوحد».

وأكد العمادي أن إعداد وتأهيل كوادِر مُتخصِّصة في هذا المجال هو أحد أهم أولويات إدارة مركز دبي للتوحد، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى توفير برامج التدريب والتطوير المِهَني في المجالات التربوية والعلاجية التأهيلية المتخصصة بالاعتماد على أحدث الدِّراسات والبُحوث العلميّة والمُمارسات النّاجِحة وفقاً لما نص عليه المرسوم رقم (26) لسنة 2021 الصادر بشأن تحديد اختصاصات ومهام مركز دبي للتوحد المنوطة به.