الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تخريج أول دفعة من فنيي تحليل السلوك بمركز دبي للتوحد

تخريج أول دفعة من فنيي تحليل السلوك بمركز دبي للتوحد
11 أكتوبر 2023 01:54

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مختبر عالمي لتوظيف التكنولوجيا
تعاون بين «دفاع مدني دبي» وهيئة عالمية في «الإطفاء»

اختتم مركز دبي للتوحد برنامجه التدريبي «فني تحليل السلوك التطبيقي (ABAT)» بتخريج الدفعة الأولى من المهنيين وأولياء الأمور وطلبة الجامعات الذين تم تأهيلهم في إطار هذا البرنامج على الممارسات المتصلة بتقديم برامج تحليل السلوك التطبيقي.
وقال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته: «نهنئ جميع المتدربين المتخرجين الذين أصبح لديهم اليوم بلا شك المعرفة اللازمة التي تؤهلهم لممارسة المهارات المطلوبة في مهامهم المتصلة بتحسين حياة أصحاب الهمم من ذوي التوحد».
وأكد العمادي أن إعداد وتأهيل كوادِر مُتخصِّصة في هذا المجال هو أحد أهم أولويات إدارة مركز دبي للتوحد، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى توفير برامج التدريب والتطوير المِهَني في المجالات التربوية والعلاجية التأهيلية المتخصصة بالاعتماد على أحدث الدِّراسات والبُحوث العلميّة والمُمارسات النّاجِحة وفقاً لما نص عليه المرسوم رقم (26) لسنة 2021 الصادر بشأن تحديد اختصاصات ومهام مركز دبي للتوحد المنوطة به.

مركز دبي للتوحد
دبي
آخر الأخبار
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اقتصاد
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 14:03
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
اليوم 13:40
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
علوم الدار
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
اليوم 13:32
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©