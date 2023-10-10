تفاعل واسع بين الكوادر المواطنة والمؤسسات الصحية في «المواهب»

دبي (الاتحاد)

شهد معرض «مواهب الصحة» الذي نظمته هيئة الصحة بدبي، واختتم أعماله أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، تفاعلاً إيجابياً واسعاً، حيث طرحت 24 مؤسسة ومنشأة صحية رائدة، أكثر من 100 شاغر وظيفي من مختلف التخصصات الصحية والإدارية، على الكوادر المواطنة.

وجاء «مواهب الصحة»، كمبادرة استثنائية وإضافية مبتكرة من الهيئة لتعزيز سياسة وتسريع عمليات التوطين في القطاع الصحي، ورفد هذا القطاع المهم بالكفاءات والخبرات المواطنة، وكذلك رفده بشباب واعدين من الخريجين حديثاً، خاصة خريجي برنامج طب وعلوم الذي تتبنى هيئة الصحة رعايته وتنفيذه، والذي وصل عدد المنتسبين إليه منذ إطلاقه في 2016 إلى اليوم 415 طالباً وطالبة من المواطنين، تخرج منهم 162 متخصصاً في العلوم الصحية.

وأكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة للخبرات والكفاءات المواطنة والعقول الإماراتية المتخصصة في العلوم الصحية بشكل عام، وفي التخصصات الطبية الدقيقة على وجه التحديد.

وأوضح أن الهيئة لا تدخر وسعاً في فتح آفاق العمل والتوظيف أمام المواطنين، خاصة أن الكوادر المواطنة أثبتت قدرتها وكفاءتها وإمكانياتها العالية في القطاع الصحي، سواء على مستوى التخصصات الطبية أو الإدارية، التي نجحت وتفوقت فيها بشكل مذهل.

وقال الكتبي: «إن الهيئة ماضية في توسيع شراكتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الصحية والمنشآت الطبية وذات العلاقة، ومن ثم استثمار هذه الشراكة في تزويد القطاع الصحي ومد منشآته بالكوادر المواطنة، ومنح هذه الكوادر الفرصة كاملة لتقديم كل ما لديها من خبرات، لرفع مستوى جودة وتكامل منظومة الرعاية الصحية وخدماتها، والمساهمة في أعمال التطوير الجارية والتحولات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في دبي».