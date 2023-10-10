ارتفاع ملحوظ في أعداد خريجي جامعة زايد ضمن حملة «رد العطاء»

دبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة زايد عن ارتفاع ملحوظ في مشاركة الخريجين كمرشدين في برامج تحدي الشركاء، حيث يمثل الخريجون الآن 1 من كل 5 أفراد ما يعادل نسبة (20%) من إجمالي عدد المرشدين البالغ عددهم 192 مرشداً في البرنامج خلال العام الجاري 2023، والذي يمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنةً بـ(5%) من إجمالي عدد المرشدين في العام الماضي.

ويأتي هذا النجاح متصلاً بحملة «رد العطاء» التي أطلقتها جامعة زايد في وقت سابق من هذا العام لتدعو فيها الخريجين إلى مشاركة خبراتهم مع الطلبة الحاليين.

وقالت ميري أليسون، رئيس قسم الحياة الطلابية في كلية الدراسات متداخلة التخصصات في الجامعة: «زيادة عدد الخريجين المشاركين في برنامج تحدي الشركاء كانت من أولوياتنا الرئيسة، يمكن لخريجينا تقديم رؤى عملية للطلب والمساهمة في تقليل الفجوة بين التعليم الأكاديمي وتحديات سوق العمل.. في جامعة زايد، نسعى إلى دعم طلبتنا بالروح الابتكارية وتزويدهم بمهارات جديدة، وانضمام خريجينا إلى هذه المبادرة يسهم بشكل كبير في نقل المعرفة إلى الطلبة الحاليين وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية».

وذكرت أن برنامج «تحدي الشركاء» المبتكر الذي يتيح للمشرفين الخارجيين تدريب الطلبة على مواجهة تحديات مشابهة لمشاكل الحياة الواقعية، قد نجح هذا العام باستقطاب أكثر من 130 مؤسسة والتي تقدم الإرشاد اللازم للطلبة. ويتميز البرنامج بالتعاون مع كثير من الشركات العالمية مثل شركة «سيسكو» و«كوكا كولا» و«إتش إس بي سي» و«بنك الإمارات دبي الوطني» وغيرها.