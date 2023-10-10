الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ارتفاع ملحوظ في أعداد خريجي جامعة زايد ضمن حملة «رد العطاء»

طلبة جامعة زايد (من المصدر)
11 أكتوبر 2023 01:54

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التحدي» يعزز مواهب طلبة جامعة زايد
المعارض... منصات خصبة لاكتشاف المواهب

أعلنت جامعة زايد عن ارتفاع ملحوظ في مشاركة الخريجين كمرشدين في برامج تحدي الشركاء، حيث يمثل الخريجون الآن 1 من كل 5 أفراد ما يعادل نسبة (20%) من إجمالي عدد المرشدين البالغ عددهم 192 مرشداً في البرنامج خلال العام الجاري 2023، والذي يمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنةً بـ(5%) من إجمالي عدد المرشدين في العام الماضي.
ويأتي هذا النجاح متصلاً بحملة «رد العطاء» التي أطلقتها جامعة زايد في وقت سابق من هذا العام لتدعو فيها الخريجين إلى مشاركة خبراتهم مع الطلبة الحاليين.
وقالت ميري أليسون، رئيس قسم الحياة الطلابية في كلية الدراسات متداخلة التخصصات في الجامعة: «زيادة عدد الخريجين المشاركين في برنامج تحدي الشركاء كانت من أولوياتنا الرئيسة، يمكن لخريجينا تقديم رؤى عملية للطلب والمساهمة في تقليل الفجوة بين التعليم الأكاديمي وتحديات سوق العمل.. في جامعة زايد، نسعى إلى دعم طلبتنا بالروح الابتكارية وتزويدهم بمهارات جديدة، وانضمام خريجينا إلى هذه المبادرة يسهم بشكل كبير في نقل المعرفة إلى الطلبة الحاليين وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية».
وذكرت أن برنامج «تحدي الشركاء» المبتكر الذي يتيح للمشرفين الخارجيين تدريب الطلبة على مواجهة تحديات مشابهة لمشاكل الحياة الواقعية، قد نجح هذا العام باستقطاب أكثر من 130 مؤسسة والتي تقدم الإرشاد اللازم للطلبة. ويتميز البرنامج بالتعاون مع كثير من الشركات العالمية مثل شركة «سيسكو» و«كوكا كولا» و«إتش إس بي سي» و«بنك الإمارات دبي الوطني» وغيرها.

جامعة زايد
آخر الأخبار
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اقتصاد
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 14:03
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
اليوم 13:40
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
علوم الدار
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
اليوم 13:32
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©