وفد «خيرية الشارقة» يوزع المواد الإغاثية في بونت لاند صومال

الشارقة (الاتحاد)

نفذت جمعية الشارقة الخيرية حملة إغاثية إلى بونت لاند صومال قام على تنفيذها محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع يرافقه المتطوع بالجمعية سعيد مبارك المشغوني، وتضمنت توزيع مواد الإغاثة إلى جانب زيارة وتفقد المشاريع الإنشائية والالتقاء بسكان وأهالي بعض القرى للتعرف عن المشاريع ذات الأولوية والقيام على رفع تقرير بشأنها إلى مجلس إدارة الجمعية.

وقال محمد حمدان الزري: تنفيذاً لما ورد بالخطة السنوية ووفقاً للتقارير والدراسات التي تم إجراؤها عن المناطق الأكثر احتياجاً لتحديد نوعية المشاريع الأنسب لتغطية احتياجات تلك المناطق، وذلك لاستكمال ما يتم تنفيذه من مشاريع إنسانية مهمة ضمن أعمال الجمعية على الصعيد الدولي، فقد تم القيام بزيارة عمل إلى بونت لاند صومال تم خلالها توزيع المواد الغذائية على 1600 أسرة في عدة مناطق متفرقة، وتضمنت المواد الموزعة حزمة واسعة من المواد الغذائية الأساسية الهامة واللازمة لاحتياجات الأسر المتعففة والتي تم توفيرها بما يتناسب مع قوت الغذاء الشائع في المنطقة.

وتابع: أن الفرحة عمت المستفيدين خلال استلام مستحقاتهم، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للمتبرعين والمتصدقين، كما عبروا عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه من برامج وأعمال إنسانية في سبيل الارتقاء بمعيشة المعوزين حول العالم.

وأضاف الزري: على هامش توزيع المواد الغذائية قمنا بعمل جولة تفقدية لمشاريع الجمعية المنفذة خلال السنوات الماضية وتم تفقد الغالبية العظمى منها والاطمئنان على كفاءة عملها وسلامتها ومنها مسجد بمنطقة دافيت والذي تم تمويله من حساب مساهمات المحسنين، وكذلك تفقد مستشفى بيصاصو التي تخدم المنطقة المحيطة بها بأكلمها وتم الاطمئنان على كفاءة عمل أقسام المستشفى خصوصاً قسم غسيل الكُلى، إلى جانب تفقد شبكات المياه والآبار والاطمئنان على استمرارية عملها بكفاءة.

وتوجه الزري بالشكر الجزيل إلى سفارة الإمارات في مقديشو وللمكتب التجاري للدولة في هرجيسا، كما توجه بالشكر إلى المحسنين على إحسانهم وتصدقهم الذي ساهم في إدخال البهجة إلى نفوس المعوزين.