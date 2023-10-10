«زايد العليا» تطلق تطبيق التهيئة البيئية لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في فعاليات الدورة الخامسة من معرض إكسبو أصحاب الهِمَم الدولي 2023 المتخصص المقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي ويهدف الى استقطاب أحدث منتجات وخدمات العالم في مجال الروبوتات والتكنولوجيا المساعدة تحت سقف واحد.

وضمن المشاركة تطلق «زايد العليا» تطبيقاً على أجهزة الهواتف الذكية حول التهيئة البيئية يناسب جميع فئات أصحاب الهمم، يتم تحديثه بصفة دورية، يعد دليلاً لحلول وتجهيز منازل أصحاب الهمم لتسهيل وصول الأشخاص المحتاجين لتهيئة منازلهم واطلاعهم على الحلول المتوفرة للتحديات التي تواجههم والشركات المعتمدة التي ستساعدهم على توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى توفير الخيارات المتاحة بالسوق، وتوفير معلومات تساعدهم على معرفة احتياجاتهم وكذلك إمكانية حجز موعد لأخذ استشارة من المختصين بالمؤسسة، وتتميز الخدمات والمعلومات المقدمة بالتطبيق بالسهولة الفهم لضمان استيعابها من الجميع وباللغتين العربية والإنجليزية.

وتبرز أهمية إطلاق التطبيق الذي يحتوي على 10 اختيارات رئيسة منها استبيان لتقييم إمكانية الوصول، في تهيئة المنزل لضمان بيئة آمنة ومريحة لأصحاب الهمم في أماكن سكنهم وحياتهم، واطلاع المؤسسة على ما يواجه ذوي أصحاب الهمم، وكبار السن، وذوي الأمراض المصاحبة للتقدم بالسن، أو من يفقدون القدرة على الحركة أو السمع أو البصر بسبب مرض ما أو حادث أو إجرائهم لعملية جراحية، وما يعانون من تحديات أثناء تهيئة منازلهم لتناسب الوضع الجديد، لعدم وجود الخبرة الكافية واللازمة لدى معظم العائلات.

كما يهتم التطبيق الجديد بتوعية وتثقيف الأفراد المستفيدين بما يلزمهم من معرفة تغطي احتياجاتهم، ويُبرز الخبرة الواسعة لدى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالحلول المتوفرة، والشركات المعتمدة، والأسعار المناسبة، فضلاً عن الإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بحلول التهيئة، وأسعار، وكيفية تنفيذها.

وتتضمن مشاركة مؤسسة زايد العليا في معرض أكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 عرضاً لمنتجات ورش التأهيل التابعة لإدارة التأهيل الزراعي والمهني بالمؤسسة بأنامل منتسبي المؤسسة والتي تحمل علامة «النحلة» التجارية المميزة لمنتجات تلك الفئات منها منتجات الخضار العضوي، ومنتجات الألبان المتنوعة، والحقائب بأشكال وأنواع وأحجام ومواصفات مختلفة، والأوشحة لا سيما التي تمثل عدد من الأندية الرياضية بالدولة، والقمصان الرياضية، وحوامل القرآن الكريم المصنوعة من الخشب إضافة إلى منتجات العطور، والشموع، والتحف والانتيكات.

مشاركة

تشمل مشاركة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في المعرض تكريم عدد من أولياء أمور أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة كأمهات مثاليات، ولية أمر الطالبة مريم محمد أحمد على المرزوقى «إعاقة ذهنية» المنتسبة لوحدة التأهيل المهني بأبوظبي وولية أمر الطالب حامد على عبدالله ماجد العبيدلى «صم» المنتسبة لوحدة التاهيل المهني العين لدعمهما الدائم للؤسسة، وإشراكهما مريم وحامد في مختلف المسابقات والملتقيات والفعاليات، ومتابعتهما في الورشة والوقوف على مستواهما، وشهادة المدربين لهما بتميزها وحسن تعاملهم معهم.