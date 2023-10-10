تعاون لدعم مبادرة زراعة أشجار القرم

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، في إطار عام الاستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، مذكرة تفاهم مع مجموعة الرستماني بشأن دعم مبادرة زراعة أشجار القرم، والمساهمة في تحقيق مستهدف الدولة بشأن زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون.

شهد التوقيع على مذكرة التفاهم، في مقر الوزارة بدبي، معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ووقع على المذكرة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، ممثلاً عن وزارة التغير المناخي والبيئة، ومن جانب مجموعة الرستماني، وقع حسن الرستماني، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقالت معالي مريم المهيري: «إن الإمارات تعمل بشكل متسارع على بناء نموذج عالمي لتعزيز أشجار القرم كحلول قائمة على الطبيعة ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون والذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، كما تسعى الدولة، في ضوء قيادتها مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ التي أطلقتها بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا للترويج لأشجار القرم كحل قائم على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ».

وأضافت معاليها: «أيدت دولة الإمارات مؤخراً مبادرة (تنمية القرم) Mangrove Breakthrough التي تُعد جهداً تعاونياً بين (التحالف العالمي لأشجار القرم)، وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين بتغير المناخ والتي تهدف إلى استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030. وهو ما يضع على الإمارات مسؤولية مضاعفة وتسريع وصولها لهدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ونقل خبراتها الرائدة في هذا المجال إلى العالم».

من جهته، ذكر مروان عبدالله الرستماني رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني

أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن المساعي الدائمة مع ما يتماشى مع رؤية دولتنا وتوجيهات واهتمام ورعاية قيادتنا وخطط الوزارة طويلة المدى القائمة على تطوير وتبنى وتوظيف أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي تضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات الدولية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، والحفاظ على البيئة المستدامة».

وبحسب مذكرة التفاهم، سيتم التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة الرستماني في مجال دعم زراعة أشجار القرم، لتحقيق مستهدف الدولة في توسيع نطاق زراعة شتلات القرم، وتطوير مشتل لإنتاج القرم تابع للوزارة، من خلال إدخال وتبني التكنولوجيا الحديثة في مجال إكثار شتلات القرم وسلاسل النقل، بما فيها عمليات جمع البذور وزراعتها، وذلك لضمان تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشتل، سعياً للوصول إلى مستهدف الدولة بشأن زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون.