«دبي لرعاية النساء» تستقبل وفداً صحياً

دبي (الاتحاد)

استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً من مركز بن حيدر الصحي، زار المؤسسة بهدف مناقشة فرص التعاون المشترك في مجال رعاية المرأة والطفل.

وكان في استقبال الوفد شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وضم وفد مركز حيدر للأعمال الخيرية كلاً من الدكتورة حصة محمد عمر بن حيدر رئيسة مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد عمر بن حيدر للأعمال الخيرية، ومزون أحمد المسعود، مديرة العلاقات العامة، والدكتور محمد عبدالله بن عمر مدير العمليات في مؤسسة حيدر الخيرية.