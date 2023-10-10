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علوم الدار

«النهضة النسائية» تكرم حرم القنصل المصري بدبي

خلال التكريم (من المصدر)
11 أكتوبر 2023 01:54

دبي (الاتحاد)

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كرمت جمعية النهضة النسائية دبي، أمس، حرم السفير أشرف أحمد محمود الديب - قنصل عام جمهورية مصر العربية بدبي، شاهيناز عصام الدين عبدالله الأنجباوي - العضو الفخري بالجمعية العمومية بجمعية النهضة النسائية دبي. ورحبت شاهيناز الأنجباوي بالتكريم، وقدمت أسمى آيات الشكر والتقدير للشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية دبي، وأسرة الجمعية وفروعها، معبرةً عن سعادتها ووجودها بدولة الإمارات العربية خلال فترة عمل زوجها قنصلاً عاماً لجمهورية مصر العربية بدبي، وقالت: إنها سعيدة وفخورة بكل الأوقات والمناسبات التي شاركت فيها بالإمارات.. دولة التآخي والمحبة والسلام، وأثنت على ثقافة الاستدامة المجتمعية التي تتخذها الإمارات قولاً وعملاً، وثمنت التواصل دائماً بين المؤسسات النسائية والقنوات الدبلوماسية لخدمة القضايا والتحديات المجتمعية في ظل السلام والتعايش السلمي المجتمعي.

دبي
جمعية النهضة النسائية
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