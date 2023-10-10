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«دبي الطبية» تطلق برنامجاً للتوعية بالصحة النفسية

«دبي الطبية» تطلق برنامجاً للتوعية بالصحة النفسية
11 أكتوبر 2023 01:54

دبي (وام)

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أطلقت مدينة دبي الطبية برنامج «حوارات مدينة دبي الطبية للتوعية بالصحة النفسية» الذي يهدف إلى رفع الوعي بضرورة تعزيز الصحة النفسية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية.
يوفر البرنامج منصة تتيح لمجتمع مدينة دبي الطبية وأفراد المجتمع عقد اللقاءات، ومناقشة مواضيع الصحة النفسية، وتبادل المعارف والخبرات.
ويأتي هذا البرنامج الجديد استكمالاً لجهود برنامج الصحة النفسية الذي تم إطلاقه عام 2018 من قبل سلطة مدينة دبي الطبية الجهة - المشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية - لدعم أهداف الحكومة في الارتقاء بمستوى الصحة النفسية بين الشباب والبالغين في الدولة.
وتهدف المبادرة الجديدة إلى تمكين الفئات المجتمعية المختلفة في دبي من تحسين صحتهم النفسية.
وأطلق البرنامج بالتعاون مع «أميركان ويلنيس سنتر» - المتخصص في الصحة النفسية في مدينة دبي الطبية - حيث يمتد ستة أشهر، ويشهد اجتماعات تتمحور حول خدمة المجتمع تستضيفها «سوسايتي» في مدينة دبي الطبية.

اليوم العالمي للصحة النفسية
مدينة دبي الطبية
دبي
الصحة النفسية
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