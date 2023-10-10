«الصحة» تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية

دبي (الاتحاد)

استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ديوانها بدبي، اجتماع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة، جرى خلاله استعراض الجهود الوطنية والمبادرات التي تنفذها الوزارة والجهات المعنية لتطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة وضمان توفير خدمات ذات جودة عالية ومستدامة.

من أهم المحاور التي ناقشتها اللجنة إنشاء قاعدة البيانات المركزية وخطة الاتصال وتعزيز الوعي المنبثقة عن السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، بالإضافة إلى توضيح أهم المحاور والفئات التي تستهدفها الخطة.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الصحة النفسية لجميع أفراد المجتمع تتصدر أولويات واهتمامات حكومتنا الرشيدة من خلال وضع استراتيجيات وبرامج دعم تسهم في بناء مجتمع صحي ومتوازن، مثمناً الدور الحيوي للجنة في التنسيق ومتابعة تنفيذ مبادرات السياسة الوطنية للصحة النفسية وترسيخ التعاون متعدد القطاعات بين الجهات المعنية، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تمثل نموذجاً صحياً مستداماً وتسهم ببناء منظومة صحية رائدة عالمياً. بدورها، أشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية في الوزارة إلى سعي اللجنة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية عبر آليات ومبادرات من شأنها توفير أفضل مستويات الجودة بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع الإماراتي.