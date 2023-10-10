دبي (الاتحاد)

بحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، افتتح الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة، فعاليات شهر الصحة النفسية، تحت شعار «معاً لصحة نفسية أفضل»، في حفل تم تنظيمه في مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع للمؤسسة، بحضور ومشاركة عدد كبير من الكوادر الإدارية والوظيفية، بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية في حياة الأفراد ودورها في تعزيز النمو المستدام في المجتمعات، حيث تم افتتاح جدارية الأمل في مستشفى الأمل للصحة النفسية.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات التي تستمر على مدى شهر كامل، وما يتخلله من الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية في الـ 10 من أكتوبر 2023، في إطار جهود المؤسسة ومساعيها الجادة، نحو تعزيز الوعي المجتمعي إزاء أهمية الارتقاء بالصحة النفسية، وضرورة تجاوز المفاهيم المغلوطة بشأن طلب المساعدة النفسية من الجهات والمراكز المختصة عند الحاجة.

وأكّد الدكتور عصام الزرعوني أنه في ضوء أهمية الصحة النفسية وتعاظم دورها في صياغة مستقبل الأفراد والمجتمعات، حرصت المؤسسة على مواصلة جهودنا الرامية إلى توفير أفضل الممارسات في مجالات الصحة النفسية، وإبراز أهميتها الكبيرة من خلال إطلاق شهر التوعية بالصحة النفسية تحت شعار «معاً لصحة نفسية أفضل»، والذي يهدف إلى تعزيز التوعية باضطرابات الصحة النفسية وتقليل الوصمة الاجتماعية متماشياً مع السياسة الوطنية للصحة النفسية.

ورش عمل

وتشمل الفعاليات التي تستمر طيلة شهر أكتوبر في عدد من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، حزمة ثرية من ورش العمل منها ورشة دمج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية مع منظمة الصحة العالمية، وورشة بناء الشخصية والصحة النفسية، وورشة«العقل في أزمة» إدارة حالات الطوارئ النفسية في البيئة الطبية، وورشة عمل عن كيفية تقليل وتخفيف التوتر.