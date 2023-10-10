الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة زايد توعي بالصحة النفسية للمجتمع

جانب من الفعاليات المنظمة في جامعة زايد (من المصدر)
11 أكتوبر 2023 01:54

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«التحدي» يعزز مواهب طلبة جامعة زايد
المعارض... منصات خصبة لاكتشاف المواهب

تنظم جامعة زايد فعالية استثنائية في حرمها الجامعي في إمارة أبوظبي ودبي، احتفالاً باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف يوم 10 أكتوبر؛ بهدف رفع مستوى الوعي حول أهمية الرعاية بالصحة النفسية في المجتمع بشكل عام، تحت شعار: «قوة في العقل.. مرونة في المجتمع».
وأعلنت جامعة زايد في أبوظبي إطلاقها مؤخراً، أبرزها «برنامج أصدقاء الصحة النفسية» وهو عبارة عن برنامج استشارة نفسية يشارك فيه، أعضاء من هيئة التدريس والموظفين وطلبة خضعوا خلالها للتدريب في برامج لتسهيل الصحة العقلية المعترف بها، وتجهيزهم بمهارات الدعم الاجتماعي والعاطفي الأساسية لتقديم الدعم اللازم.
 وبينت أن قسم علم النفس في الجامعة يركز على تطوير الأبحاث لمجموعات بحثية مهمة، بما في ذلك مجموعة الأبحاث للثقافة والإدراك في أبو ظبي ومختبر أبحاث الإدراك وعلم الأعصاب في دبي، حيث تسهم الأقسام في تحسين عملية البحث في العلوم النفسية وتحقيق الغرض منه، عبر مجموعة من التقنيات في فهم ومعالجة المشاكل النفسية المعقدة الناتجة عن العوامل العاطفية، وتطوير أدوات برامج الفحص التنبؤي المصممة للأفراد الذين يواجهون تحديات الصحة العقلية.
وأكدت الدكتورة رشا عباس استشارية الطب النفسي، في مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء في أبوظبي، أهمية تعزيز الصحة النفسية للأطفال الذي يُعد عاملاً جوهرياً يسهم في دعم رحلتهم التعليمية، وتمكينهم من تحقيق أفضل الإنجازات الدراسية، وذلك انطلاقاً من قدرة الصحة النفسية على تحصين الأطفال من الأمراض العقلية وتزويدهم المهارات والثقة اللازمة لشق طريقهم نحو مستقبل مزدهر، منوهة بأن الصحة النفسية لدى الطلاب والأطفال مرتبطة بتفعيلها وتنشيطها بممارسة الهوايات المفضلة للترويح عن النفس، والتخلص من التوتر وضغوط الحياة التي تعرضنا لها خلال العام. 
خطط
قالت التربوية أمنة الظهوري: إن طلاب المدارس وإداراتها يجب أن يضعوا ضمن خططهم المدرسية آليات تحسين الصحة النفسية والمهارات السلوكية للطلبة، وتقديم المشورة والدعم لهم؛ لذا من الضروري تفعيل هذه المناسبة في جميع المنشآت التعليمية التي تعنى بالدرجة الأولى بصحة الطفل والطالب في مختلف المراحل السنية.

اليوم العالمي للصحة النفسية
جامعة زايد
الصحة النفسية
آخر الأخبار
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اقتصاد
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 14:03
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
اليوم 13:40
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
علوم الدار
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
اليوم 13:32
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©