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علوم الدار

سلطان بن طحنون: مبادرات لتوفير الرعاية النفسية للعاملين في الخطوط الأمامية

سلطان بن طحنون: مبادرات لتوفير الرعاية النفسية للعاملين في الخطوط الأمامية
11 أكتوبر 2023 01:54

أبوظبي (وام)

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شارك مكتب «فخر الوطن» دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية 2023 والذي يأتي هذا العام تحت شعار «الصحة النفسية حق إنساني عالمي».
وأكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن» أهمية الاهتمام ومتابعة الحالة النفسية للعاملين في الخطوط الأمامية وتذليل التحدّيات التي يواجهونها وتوفير الدعم المُستمر والمُؤثّر لهؤلاء الأبطال الذين يُكرّسون حياتهم لحماية جميع أفراد المجتمع.
وقال معاليه: يحرص مكتب فخر الوطن على مواكبة توجّهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة حياة الإنسان والحفاظ على صحته وحياته، لذا يعمل المكتب على إطلاق المبادرات وتوقيع الاتفاقيات وعقد الشراكات مع كافة الجهات التي تُساعدنا في توفير الرعاية النفسية الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية على المدى البعيد، ومُتابعة ودعم احتياجاتهم النفسية والمعنوية والمادية مع الارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة لهم تثميناً لجهودهم المُخلصة في حماية مجتمع الإمارات.
واختتم معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان تصريحه بالقول: «تقود دولة الإمارات مسيرة العطاء الإنساني التي تتجلّى في أرقى صورها من خلال توفير الدعم النفسي والمعنوي المتواصل لجميع الجنسيات المُقيمة على أرضها من دون تفريق، ونفخر بمواصلة هذه الجهود الإنسانية النبيلة تقديراً لجهود أبطال الخطوط الأمامية واعتزازاً بتضحياتهم التي تُسهم في حماية حاضر الإمارات ومُستقبلها».

سلطان بن طحنون
الإمارات
اليوم العالمي للصحة النفسية
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