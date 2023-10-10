الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أنور قرقاش: مستقبل المنطقة الذي نرتجيه هو سلام عادل عبر الحوار السياسي

أنور قرقاش
11 أكتوبر 2023 00:02

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مستقبل المنطقة الذي نرتجيه هو سلام عادل عبر الحوار السياسي، هذا هو نهجنا وسنبقى مستمرين به.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "في خضم العنف المتنامي الذي تشهده المنطقة، يبقى استهداف المدنيين من المحرمات أيا كان عنوانه، وهدفنا الرئيسي وجوب إنهاء العنف والتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم، مستقبل المنطقة الذي نرتجيه هو سلام عادل عبر الحوار السياسي، هذا هو نهجنا وسنبقى مستمرين به".

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
"الوطنية للانتخابات" تعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السلام
الحوار
الإمارات
أنور قرقاش
آخر الأخبار
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اقتصاد
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 14:03
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
اليوم 13:40
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
علوم الدار
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
اليوم 13:32
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©