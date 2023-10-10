أنور قرقاش: مستقبل المنطقة الذي نرتجيه هو سلام عادل عبر الحوار السياسي

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مستقبل المنطقة الذي نرتجيه هو سلام عادل عبر الحوار السياسي، هذا هو نهجنا وسنبقى مستمرين به.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "في خضم العنف المتنامي الذي تشهده المنطقة، يبقى استهداف المدنيين من المحرمات أيا كان عنوانه، وهدفنا الرئيسي وجوب إنهاء العنف والتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم، مستقبل المنطقة الذي نرتجيه هو سلام عادل عبر الحوار السياسي، هذا هو نهجنا وسنبقى مستمرين به".