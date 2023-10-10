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جامعة الشارقة تنظم مهرجان الكيمياء

جامعة الشارقة تنظم مهرجان الكيمياء
11 أكتوبر 2023 01:54

الشارقة (وام)

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نظم قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الشارقة مهرجان الكيمياء العاشر تحت شعار «الكيمياء من أجل الاستدامة» في إطار تعزيز مفهوم الاستدامة وتمكين الحلول المبتكرة للتحديات البيئية، وتوعية المجتمع حول أساسيات الكيمياء في الحياة اليومية، وتحسين فهم طلبة الجامعة والمدارس الثانوية لمتطلبات المستقبل المستدام. شارك في المهرجان، 6 مجموعات من طلبة قسم الكيمياء بعرض مشاريعهم وتجاربهم العلمية، التي تهدف إلى التعريف بالمجالات والعمليات الكيميائية وخصائص المواد من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج مواد بلاستيكية قابلة للتحلل ومستدامة.
واطلع الأستاذ الدكتور نوار ثابت عميد كلية العلوم، خلال المهرجان، على مشاريع الطلبة التي تنوعت بطرح موضوعات متعددة حول أساسيات الكيمياء في الحياة اليومية، وكيفية العادات الصحية والغذائية، إلى جانب عرض نماذج لتجارب علمية في علوم الكيمياء.
وتم خلال المهرجان تكريم الفائزين بأفضل 3 مشاريع، حيث حصل على المركز الأول مشروع «المواد الذكية» المقدم من الطالبات نور حافظ، ومنى عبد العزيز، وغفران علي، وروان محمد، كما حصل على المركز الثاني مشروع «طرق مستدامة لكشف بصمة اليد» للطالبات سعدية علي، وسمية ماما، ومنى أهلي، ومريم الحفيتي، أما مشروع «كيمياء إعادة التدوير» المقدم من الطالبين مير محمد، وعبد الله حسين فقد حصل على المركز الثالث.
حضر الافتتاح، الأستاذ الدكتور إحسان شحادة نائب عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور عبد الناصر متولي رئيس قسم الكيمياء، والدكتورة مهرين أروج أستاذ مساعد بكلية العلوم ومنسقة المهرجان، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة قسم الكيمياء، إضافة إلى عدد من طلبة المدارس الثانوية.

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