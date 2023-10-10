اليوم... انطلاق ملتقى «دبي للذكاء الاصطناعي»

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم أعمال ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» في أبراج الإمارات بدبي، وذلك برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

ويهدف الملتقى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل على مدار يومين (11 و12 أكتوبر) إلى استشراف مستقبل تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعريف الحكومات والمجتمعات بأهمية الاستفادة من أدواته وفرصه، واستعراض أهم المجالات والقطاعات التي يمكنها توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة لضمان أفضل مستوى لجودة حياة الناس.

وتتضمن أجندة فعاليات ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي أكثر من 20 جلسة حوارية وكلمة رئيسة و25 جلسة خاصة على مدار يومين بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص من الإمارات والعالم.

وتنظم مؤسسة دبي للمستقبل خلال الملتقى 12 عرضاً تفاعلياً تقدم أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف القطاعات، بما في ذلك معرض توظيف الذكاء الاصطناعي في وضع السياسات من «ميتا»، ومعرض منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي من «مايكروسوفت»، ومعرض تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الفن من «تشكيل»، إضافة إلى عرض موسيقي بعنوان «الإنسان والآلة الموسيقية والذكاء الاصطناعي» ومشاركات بارزة من «ديلويت» و«بي دبليو سي» و«ماكنزي» و«بيدو».

ويشارك في فعاليات الملتقى أكثر من 1800 شخصية من المسؤولين والمتحدثين والخبراء من كبرى الشركات التكنولوجية العملاقة والجهات الحكومية والتشريعية والمؤسسات الدولية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتركز فعاليات الملتقى على 5 محاور رئيسة تشمل استعراض مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعريف بأهم القطاعات والمجالات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور الحكومات والهيئات التشريعية، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الناشئة الأخرى، وأبرز المزايا التنافسية لشركات التقنيات الكبرى والشركات الناشئة.