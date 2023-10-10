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علوم الدار

20 ألف وثيقة يرمّمها الأرشيف سنوياً

ترميم الوثائق بمواد مثل الورق الياباني وأصماغ نشا الأرز (من المصدر)
11 أكتوبر 2023 01:55

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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يعد قسم الحفظ والترميم من الأقسام المهمة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتكمن أهميته في كونه يقوم بحفظ وترميم الوثائق التي تحتاج إلى تدخل لإنقاذها من التلف وإعادتها إلى حالة تسمح بالاستفادة منها أرشيفياً. «الاتحاد» التقت اختصاصية الترميم في الأرشيف والمكتبة الوطنية شيخة سرحان الصوافي التي تستعرض جهود الأرشيف مع زميلاتها في جناحه بالكونجرس، وأكدت في البداية أن قسم الحفظ والترميم يقوم بحفظ وترميم الوثائق التي تتطلب الدعم اللازم من خلال استخدام مواد طبيعية تماماً مثل الورق الياباني والأصماغ من نشا الأرز مع الماء المقطّر، حيث يتم تجنب المواد الكيميائية كافة عند الترميم أو حتى التنظيف.
كما أكدت أن القسم يستخدم في آلية عمله أجهزة متقدمة لفحص العلامة المائية وطبقات الوثيقة لبيان ما إذا كان حدث فيها أي تغيير، بالإضافة إلى استخدام مواد طبيعية في صنع حاويات مناسبة لكل وثيقة باستخدام مواد خالية من الحموضة، بحيث لو تم وضعها في أي مكان فإن الصندوق المحفوظة فيه يكون بمثابة بيئة مستدامة لها.
وعن آلية العمل تقول شيخة الصوافي إن القسم يستقبل الوثيقة، وإذا كانت تحتاج إلى تنظيف فقط يقوم بالدور وفق الآلية المتبعة، وكذلك الحال إذا كانت تحتاج إلى ترميم، مضيفة أن المختصين القائمين على هذا العمل تدربوا على آلياته وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال، وأنهم يقومون بترميم وتنظيف أكثر من 20000 وثيقة سنوياً، مشيرة إلى أن هذه الوثائق يمكن أن تكون صوراً أو مخطوطات أو خرائط.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
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